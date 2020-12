Rocca d’Arazzo, l’amministrazione regala alle famiglie un foto calendario sulle bellezze del paese

L’amministrazione comunale di Rocca d’Arazzo ha deciso di realizzare il fotocalendario 2021 da donare a tutte le famiglie del paese e agli over 75 i torcetti delle panetterie del paese.

Idea partita dal giornalista Vanni Cornero e subito raccolta dal Sindaco Marco Maggiora con tutta l’amministrazione. Vanni Cornero è anche il fondatore del premio “Rocca nel Cuore”, dove viene donata una targa a quelle persone che rientrano a vivere nel paese o a chi ha fatto parte della sua vita per anni, come il parroco che sta per lasciare Rocca e andare a San Damiano d’Asti don Giancarlo D’Ugo.

Le foto sono di Maria Grazia Billi e raccontano la bellezza della Natura che avvolge Rocca d’Arazzo e la sua cultura.

“L’Amministrazione Comunale di Rocca d’Arazzo ha deciso di fare questo dono alle famiglie con le foto del nostro bellissimo paese – dichiara il Sindaco Marco Maggiora –, con l’intenzione di puntare sulla rivalutazione del nostro territorio in ambito naturalistico e culturale. Il prossimo anno è nostra intenzione di raccontare anche tutte le particolarità delle frazioni del nostro paese”.

Le foto raccontano l’antico muro di Rocca d’Arazzo, i panorami del Paese, il ruscello Rebengo (dove vivono i gamberi d’acqua dolce), particolari della Chiesa di Santo Stefano.