Rinviata l’assemblea del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato

Entro il 31 dicembre avrebbe dovuto tenersi la consueta assemblea del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato a Moncalvo per approvare il bilancio preventivo 2021 e quello triennale per il periodo 2021/2023.

Il presidente del Consorzio, Aldo Quilico, e quello dell’Assemblea, Andrea Gavazza, hanno – in una lettera inviata a tutti i sindaci dei Comuni Consorziati – annunciato che l’appuntamento non si potrà tenere, da un lato per l’emergenza sanitaria in atto, dall’altro in quanto che l’Egato non ha ancora trasmesso la tariffa che dovrà venire applicata per il 2020 ed il 2021.

Di qui la decisione di rinviare la convocazione a gennaio del prossimo anno con l’auspicio di poterla fare in presenza, pur con tutte le cautele del caso come avvenuto a luglio e, in caso non fosse possibile con un collegamento da remoto.