Regione Piemonte, al via il concorso Instagram #ilmiopresepe

I tanti presepi di ogni genere che sono stati allestiti in questi giorni nelle nostre case potranno partecipare al concorso lanciato dal Consiglio regionale del Piemonte attraverso il profilo Instagram @crpiemonte.

Il concorso si intitola #ilmiopresepe e vuole mettere in risalto la bellezza dei presepi artigianali presenti nelle nostre case, in attesa di poter andare ad ammirare di persona – quando le condizioni sanitarie della nostra regione lo permetteranno – i presepi realizzati in aree aperte al pubblico da abili mani di intagliatori e artigiani del legno e della cartapesta, che da anni ormai hanno affinato le loro tecniche nella riproduzione dello scenario intorno alla capanna di Betlemme.

Il concorso proseguirà fino al 6 gennaio 2021 e la fotografia con l’hashtag #ilmiopresepe che avrà raggiunto il maggior numero di like sarà premiata con una pubblicazione storica del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale del Piemonte quest’anno ha concesso il patrocinio a:

PRESEPE DI BOUSSON – Frazione di Cesana – TO (in foto)

PRESEPE IN VETTA – Cavour – TO

PRESEPI DI POSTUA – Postua – Vercelli

PRESEPI DELLA FAMIJA MONCALIEREISA – Moncalieri – TO

PRESEPE DI BENEVAGIENNA – Benevagienna – CN