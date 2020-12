Regali di Natale per gli amici pelosetti da Bona B&P

Anche in quest’anno così diverso, la corsa ai regali di Natale è partita. Tra le varie idee regalo, ci sono anche quelle per gli amici a quattro zampe. Non ci avete mai pensato? O ci avete pensato e volete qualche suggerimento?

Da Bona B&P trovate tutto quello che fa per i vostri animali o per i vostri amici che hanno un cane, un gatto (e non solo) e a cui volete fare un pensiero speciale. Nello storico negozio di Via Perosi 20, ad Asti, si possono trovare regali per farli giocare in sicurezza e con prodotti di qualità, come giochi in corda o in plastica, l’ideale per il periodo invernale in cui anche i vostri pet passano più tempo in casa, oppure gli snack naturali, per una merenda di qualità, o ancora, per tenerli al caldo, simpatici cappottini adatti a proteggerli dalle temperature rigide dell’inverno.

Ma non solo giochi per i nostri amici a quattro zampe. Da Bona B&P sono in arrivo anche idee regalo floreali, in particolare si potranno trovare le Stelle di Natale, per un pensiero speciale per le persone a cui si vuole bene. E non mancheranno i consigli da parte di Giancarlo, massimo esperto del settore, sempre pronto a dare i giusti suggerimenti ai suoi clienti per curare le piante e farle durare nel tempo.

Ricordiamo che da Bona B&P sono sempre attivi servizi di consegna a domicilio oppure le prenotazioni via WhatsApp e telefono e ritiro in negozio. Per info: 0141.214342.