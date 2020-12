Rasero traccia il bilancio del 2020: ora l’emergenza sarà quella economica

Un anno completamente stravolto dall’emergenza Covid quello che ci lasciamo alle spalle. A tracciare un bilancio di questo difficile 2020 è stato questa mattina il sindaco Maurizio Rasero in un incontro con i giornalisti dove però non sono mancate le speranze per il prossimo anno.

“Il 2020 doveva essere l’anno della svolta, ma purtroppo è stato completamente cancellato dall’emergenza Covid. Un’emergenza che ha assorbito tutte le nostre forze ma che ha visto anche una grandissima collaborazione tra tutte le Istituzioni. Ricordo, per esempio, solamente l’iniziativa dei buoni spesa, che hanno dato un aiuto immediato alle famiglie in difficoltà a causa del virus, così come la spesa a domicilio per tutti gli anziani che sono dovuti rimanere a casa, grazie all’aiuto della Protezione Civile, poi gli 80mila euro arrivati per l’acquisto di generi di prima necessità alle famiglie”.

Il 2020 è stato anche l’anno delle dirette del sindaco Rasero, che il primo cittadino ritiene siano state per molti l’unico modo di informarsi nei giorni più bui del primo lockdown. “Ho cercato di essere una voce che potesse dare speranza a tutti – afferma il sindaco – soprattutto nei primi giorni quando ancora non si sapeva che piega avessero preso gli eventi. Molti cittadini mi ringraziano ancora adesso, perchè in quei momenti, senza una televisione locale che potesse dare delle notizie aggiornate, la mia diretta era l’unico modo per tenerci in contatto come comunità”.

Il 2020 è stato anche un anno di decisioni difficili: “Quella più sofferta – ricorda – è stata la chiusura dei cimiteri: ovviamente il pericolo non veniva dal frequentare il camposanto in sè, ma quanto dall’usare i mezzi pubblici e moltiplicare così le situazioni di contagio, soprattutto per gli anziani”.

Venendo al 2021, tante però sono le proposte sul tavolo del sindaco per i prossimi mesi. A partire da un nuovo piano del traffico, che completerà quando già fatto con la viabilità di piazza Alfieri (molti dicevano che con le scuole la situazione sarebbe stata caotica, invece così non è stato) con il senso di marcia a una sola direzione in uscita in corso Alfieri e il cambiamento della viabilità in corso Matteotti e corsi Gramsci.

Il 2021 vedrà anche lo spostamento del mercato, spostamento che a causa del lockdown è stato rimandato.

Proseguiranno i lavori nelle scuole astigiane, con interventi massicci alla scuola Jona, che sarà completamente rifatta.

Verranno messi a piantumazione oltre 120 alberi, uno sforzo che l’Amministrazone intende fare entro i primi di gennaio per rendere il 2021 un anno sempre più green.

Importanti, inoltre, saranno gli investimenti per la messa in sicurezza idrica del Tanaro e del Borbore: “nel 2020 è iniziato il percorso di pulizia del Tanaro – spiega – nel 2021 in collaborazione con AIPO alzeremo gli argini alla confluenza tra Tanaro e Borbore”.

Interventi sono previsti anche sul Cavalcavia Giolitti, che finalmente avrà una manutenzione corretta, ma soprattutto l’Amministrazione cercherà di dare corpo alla tangenziale sud ovest:

“Sarà una strada leggera, senza gallerie, ma è un’opera assolutamente indispensabile. Dovrà servire ad alleggerire il traffico proveniente da tutto il sud astigiano e servirà anche il flusso di persone che dovrà recarsi in ospedale”.