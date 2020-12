Questura di Asti: nuovi agenti in servizio

Primo giorno di lavoro questa mattina, mercoledì 16 dicembre, in Questura per tre nuovi Allievi Agenti assegnati ad Asti e provenienti dalle Scuole Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria, Cesena e Piacenza. Per la prossima settimana è previsto l’arrivo di ulteriori due operatori.

Ad accoglierli e a dare loro il benvenuto era presente il questore di Asti, Sebastiano Salvo, unitamente al Vicario, dottoressa Vittoria Rissone: entrambi hanno voluto porgere ai giovani Agenti gli auguri di buon lavoro, in un momento così delicato in ragione dell’emergenza epidemiologica.

L’innesto di tali rinforzi, che fa seguito alla recentissima assegnazione di tre viceispettori avvenuta la settimana scorsa, si incardina nel progetto di potenziamento della Questura di Asti attuato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Gli Allievi Agenti inizieranno la loro avventura professionale nella provincia astigiana affiancando, nei primi mesi, personale più esperto degli uffici operativi, con particolare riguardo alla Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente l’attività di prevenzione dei reati e controllo del territorio, nonché realizzare ancora più efficacemente il progetto di “polizia di prossimità”, legata al territorio in cui presta servizio e vicina alla sua gente, al fine di comprenderne i reali bisogni, aumentando il senso di fiducia e di collaborazione con le Istituzioni.