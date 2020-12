Quest’anno a Natale regala un Ancestrale: l’originale proposta dell’Azienda Vitivinicola Bosco Galli

Quest’anno sarà un Natale speciale, tra limitazioni e incertezze. Ma non per questo bisogna rinunciare a far sentire la propria vicinanza, almeno con il pensiero, alle persone care con cui non si potranno condividere momenti conviviali come quelli del passato.

Perchè non rendere speciale allora il Natale, anche a distanza, con qualcosa di particolare, come “Origine”, l’ancestrale di Bosco Galli? Non sapete cos’è? Allora scopritelo attraverso il racconto di Stefano Bologna, titolare dell’azienda agricola vitivinicola con sede ad Agliano Terme, nel video realizzato da AcinoNobile.

Le proposte di Bosco Galli per il Natale 2020 sono tante, la fantasia non manca per soddisfare gli amanti del buon vino, a partire dal nuovo motto: “Bevi Origin_ale, bevi Bosco Galli!”.

Da scoprire sono le box degustazione ideate appositamente per viaggiare tra i sapori autentici delle terre su cui, da quattro generazioni, Bosco Galli si dedica alla produzione di una vasta gamma di vini tipici locali. Per una degustazione a tutto tondo, da provare sono “Le espressioni dell’Astigiano”, composta da sei bottiglie. Ma ce n’è davvero per tutti.

Per venire incontro anche alle esigenze logistiche dettate dal periodo, è disponibile anche il servizio di spedizione a domicilio. Si potranno così degustare comodamente a casa i vini dell’Azienda Bosco Galli, con il servizio di spedizione o di consegna a domicilio. Per scegliere tra la vasta gamma di prodotti si può consultare il sito (per informazioni clicca QUI) o contattare direttamente la cantina a info@boscogalli.it o per telefono allo 0141 954307.

Per scoprire di più sul mondo Bosco Galli vi proponiamo anche gli altri video realizzati da AcinoNobile.

Azienda Agricola Vitivinicola Bosco Galli

Frazione Vianoce, 36

14041 AGLIANO TERME, (AT)

EMAIL: info@boscogalli.it

TEL: 0141 954307