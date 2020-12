Qualità della vita: la provincia di Asti perde posizioni nella classifica di ItaliaOggi

E’ uscita da pochi giorni, come ogni fine anno, la classifica sulla qualità della vita in Italia, redatta da ItaliaOggi insieme all’Università La Sapienza di Roma, che prende in esame le 107 province italiane.

Secondo la classifica generale, Asti si attesa al 63° posto, perdendo qualche posizione rispetto al 2019 (58°). Se non è crollata alla 69° posizione del 2018 resta ancora lontana la 45a piazza del 2017.

Secondo ItaliaOggi la provincia italiana in cui si vive meglio è Pordenone. Sul podio anche Trento e Vicenza. Per quanto riguarda il Piemonte la migliore provincia è il Verbano Cusio Ossola (12°) seguita da Cuneo che rispetto al 2019 ha perso alcune posizioni e da ottava arriva quattordicesima. Seguono: Biella (24°), Novara (42°) Vercelli (59°), Asti (63°) appena prima di Torino (che crolla dal 49° al 64°). Crolla anche Alessandria (dal 64° al 76° posto).

Secondo l’analisi di ItaliaOggi a perdere decine di posizioni sono state soprattutto le città colpite dalla prima ondata della pandemia.

Di seguito la classifica generale