Pubblicato il nuovo Bilancio di Sostenibilità dell’Asp di Asti

L’approccio sostenibile che ogni organizzazione umana non può più fare a meno di abbracciare nello svolgimento della sua attività, caratterizza anche l’attività di Asp che ha pubblicato il suo secondo Bilancio di Sostenibilità, riferito ai dati aziendali del 2019.

Il Bilancio di Sostenibilità è, infatti, un unico documento, in cui si rappresentano le dimensioni economica, sociale e ambientale dell’attività aziendale; esso integra le informazioni di carattere economico con gli aspet­ti etici e sociali delle modalità con cui l’impresa persegue i propri fini istituzionali, secondo il modello della Responsabilità Sociale d’Impresa che lega a doppio filo l’attività delle aziende con l’impatto sulla comunità e sul contesto naturale in cui esse operano.

Anche alla luce dei risultati emersi nel documento, nella costruzione della sua strategia aziendale, la governance di Asp punta alla centralità di due elementi: la persona e l’ambiente.

La presidente di Asp Vincenzina Giaretti e l’amministratore delegato Paolo Golzio rilevano che “Il difficile momento vissuto a causa della pandemia che ha segnato l’anno che si sta per concludere, ha evidenziato che la crescita non può e non deve essere solo economica, nel senso monetario del termine, ma soprattutto morale e condivisa: le sfide, infatti, possono essere vinte solo se combattute insieme, il comportamento del singolo non è mai privo di conseguenze per gli individui che con lui compongono la comunità e il tessuto sociale del territorio”.

Nell’azione della Multiutility, come azienda che fornisce servizi pubblici, quindi, Sostenibilità significa anche condivisione di responsabilità, oltre che di risultati. E’ accaduto durante la pandemia e, più banalmente, accade se facciamo riferimento a una problematica che, anche se in maniera meno violenta, affligge la nostra città: il decoro urbano e la pulizia di Asti, su cui Asp prodiga un impegno continuo, ma è necessario un gioco di squadra per raggiungere il risultato auspicato, con l’impegno di tutti a tenere un comportamento virtuoso.

Il documento, redatto in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, è organizzato in cinque capitoli: il primo, dedicato alla presentazione dell’attività dell’Azienda, fornisce informazioni su aspetti e argomenti variegati: informazioni sui dipendenti, catena di fornitura, ma anche digitalizzazione e individuazione degli Stakeholder dell’Azienda, ovvero di quei soggetti i cui interessi sono coinvolti nelle attività aziendali, per le relazioni di scambio che hanno con essa o perché ne sono significativamente influenzati.

I capitoli successivi, attraverso l’utilizzo degli Standard GRI – Global Reporting Iniziative, indicatori riconosciuti a livello globale, comunicano i risultati economici, ambientali e sociali con un linguaggio riconosciuto comprensibile a tutti gli Stakeholder.

Il Bilancio di Sostenibilità 2019 è consultabile sul sito internet di Asp (clicca QUI).