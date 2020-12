Pubblicato il giornalino della scuola primaria di Calliano dedicato a Natale e lockdown

La scuola primaria di Calliano ha pubblicato un numero doppio del giornalino scolastico “La biro rossa”.

Ci sarà un’edizione ordinaria dedicata al Natale con lettere e disegni e una straordinaria intitolata il “Nostro Lockdown”, una carrellata di pensieri e dichiarazioni personali per descrivere come è stata vissuta la chiusura causata dal Covid19.

Di seguito i link per scaricare il giornale frutto del lavoro di alunni e insegnanti.

LA BIRO ROSSA NATALE 2020

LA BIRO ROSSA LOCKDOWN

Dal 4 al 21 gennaio sono aperte le iscrizioni al plesso che quest’anno, vista la difficoltà a visitare di persona la scuola, per presentarsi ha realizzato un video, come tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Moncalvo (vedi QUI). Per informazioni: 0141.928011