Progetto POST dell’Istituto Monti di Asti, pronti i notebook da distribuire agli studenti in comodato d’uso gratuito

A partire da lunedì 28 dicembre, presso la sede dell’Istituto scolastico “A. Monti”, in Piazza Cagni 2 ad Asti, prenderà avvio la distribuzione dei notebook in comodato d’uso gratuito agli studenti che, in seguito alla valutazione effettuata da parte della commissione appositamente istituita, sono stati individuati quali vincitori del Progetto POST (Per Ogni STudente).

Il progetto, che rientra nell’ambito delle iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo per la fornitura di supporti didattici con l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio, prevede la fornitura di 40 notebook in comodato d’uso gratuito per dodici mesi agli allievi dell’Istituto “Monti” che ne facciano richiesta. In risposta al bando, emanato in data 22/10/2020, sono pervenute 47 domande di partecipazione, tutte soddisfatte dall’Istituto “Monti”, che è riuscito ad incrementare la quota di dispositivi prevista attingendo alle proprie risorse, confermando così quell’attenzione già mostrata negli scorsi mesi per garantire il diritto allo studio soprattutto agli studenti maggiormente in difficoltà per effetto dell’attuale situazione socio-sanitaria e del conseguente ricorso alla didattica a distanza.

Infatti, già a partire dalle prime settimane dell’anno scolastico in corso, prima ancora che si rendesse necessario un nuovo ricorso alla didattica a distanza, i docenti dell’istituto hanno condotto un puntuale censimento delle necessità degli allievi in riferimento alla dotazione tecnologica, provvedendo a segnalare eventuali situazioni critiche alla dirigenza, che ha tempestivamente fornito, nei limiti della disponibilità dell’istituto stesso, dispositivi in comodato gratuito a chi ne avesse bisogno. Grazie al Progetto POST, però, un ulteriore passo in avanti per garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio anche nella difficile situazione attuale è stato possibile.