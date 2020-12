Profondo cordoglio nell’Astigiano per la scomparsa di Giovanni Sacco ex calciatore della Juventus

Nella notte è mancato in ospedale ad Asti Giovanni Sacco, 77 anni, di San Damiano, conosciuto particolarmente negli ambienti calcistici per aver militato in varie squadre di livello, fra cui Juventus, Atalanta, Lazio e concludendo la propria brillante carriera nell’Asti Calcio.

Dopo aver lasciato lo sport attivo ha proseguito l’impegno prima allenando alcune squadre dei campionati di calcio in Piemonte,Valle d’Aosta e Liguria, poi quale responsabile della scuola di calcio della Juventus.

Personalità nota e stimata nel comune astigiano, lascia i due figli Vincenzo e Marcella, i quattro amati nipotini, i fratelli Aldo, Luigi e Mario presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Le esequie si svolgeranno sabato 19 dicembre, alle 11 nella parrocchia di San Vincenzo a San Damiano d’Asti.