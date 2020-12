Prima giornata di “Iolavoro” digital edition

Si è aperta oggi IOLAVORO Digital Edition, la due giorni dedicata all’incontro fra domanda e offerta di lavoro. Al debutto con la sua prima edizione digitale, dopo un breve ritardo iniziale dovuto alla gestione della complessa piattaforma virtuale, il più importante evento nazionale di job matching ha visto la partecipazione in simultanea di 3.500 persone e oltre 700 colloqui realizzati nelle stanze virtuali create su www.iolavoro.org.

Oltre duemila gli spettatori che hanno assistito ai cinquanta webinar programmati, dove 110 relatori si sono alternati intervenendo online su tematiche legate al mondo del lavoro e della formazione. Solo su Facebook, inoltre, i partecipanti ai cinque incontri trasmessi in diretta live sono stati oltre mille. Molto frequentato anche lo spazio Orientamento ai mestieri WorldSkills, dove le realtà della formazione e istruzione professionali piemontesi che aderiscono al progetto WorldSkills hanno presentato a oltre 800 giovani e alle loro famiglie la propria offerta didattica, aiutandoli a orientare le scelte scolastiche e professionali.

L’evento – organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro – prosegue domani, 3 dicembre, dalle 10.00 alle 18.00, con un programma altrettanto ricco.

Le iscrizioni per accedere alle 5.000 offerte di lavoro e sostenere colloqui con oltre 200 fra aziende, agenzie per il lavoro e Centri per l’impiego sono ancora aperte.

La partecipazione è gratuita previa registrazione su www.iolavoro.org.