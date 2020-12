Piccole Imprese: tiene l’occupazione ma frenano gli investimenti in un anno orribile

L’edizione 2020 della ricerca Monitor Piccole Imprese, promosso dalla CNA Piemonte in partnership con UniCredit, è un documento “storico”.

La situazione congiunturale delle micro e piccole imprese al centro del report è una pietra miliare per la storia dell’economia piemontese perché non si può solo considerare un elemento di paragone per indici economici, ma diventa una vera e propria testimonianza di un momento storico. Si tratta di un campione di circa 1500 micro e piccole imprese distribuito su tutto il territorio piemontese.

Riassumendo le conclusioni dello studio: le imprese artigiane non sono ottimiste, puntano a confermare il capitale umano, ma pensano di ridurre gli investimenti, confermano la collaborazione con la filiera, pagando i fornitori e chiedendo garanzie di pagamenti in un momento in cui la liquidità è davvero “insufficiente”. Confermano la diminuzione del fatturato sia per il primo sia per il secondo semestre del 2020. Quattro imprenditori su dieci, inoltre, pensano che la situazione migliorerà entro un anno e risultano avvantaggiati coloro che operano più sul mercato domestico che all’estero.