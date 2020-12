Piano neve ad Asti, già due passaggi sul territorio comunale

“Nessuna criticità per quanto riguarda la situazione strade in città, qualche disagio in più nelle zone frazionali dove gli accumuli sono stati più consistenti ma stiamo già provvedendo per risolvere la situazione”. Interpellata sulla recente nevicata in atto, l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morra parla di una situazione sotto controllo su tutto il territorio comunale.

“Abbiamo iniziato la salatura con i mezzi spargisale nel concentrico ieri sera, nelle zone che riteniamo più ad alto rischio, come via Spandre o il cavalcavia di via Giolitti – continua – questa notte, attorno alle 4 e mezza, abbiamo cominciato a lavorare anche sul territorio frazionale”.

In mattinata sono usciti anche le lame, soprattutto per quei tratti di strada frazionali più difficili da raggiungere. Al momento sono in azione una decina di mezzi, compresi quelli del Comune.

E sulla questione dell’affidamento del piano neve, che vede tre diverse procedure di affidamento andate deserte, l’assessore dichiara “non è una questione che impatta sulla mobilità dei cittadini. Il piano antineve è perfettamente funzionante e la situazione è sotto controllo”.