Partita la campagna nazionale «Per una Società della Cura. Fuori dall’economia del profitto»

Il 21 novembre è partita in tutta Italia la campagna nazionale «Per una Società della Cura. Fuori dall’economia del profitto», si tratta di un percorso proposto da associazioni, Reti sociali, Movimenti e migliaia di persone per disegnare i contorni di un nuovo modello di società basato sull’attenzione su Beni Comuni, uguaglianza e che punta a un’economia “sana”.

Un’assemblea online ha coinvolto moltissimi astigiani, dove si è parlato dei contenuti di questi argomenti, che non vuole essere di parte, che hanno un obiettivo altissimo: quello di cambiare il mondo, trasformare la vita e le regole di una società basata sulla competitività e sulle troppe diseguaglianze.

Questa campagna vuole definire il modo in cui Asti e l’astigiano dovrebbe accompagnare questo percorso, definire proposte da offrire ai Tavoli tematici nazionali in cui si stanno definendo le strategie e, parallelamente, impostare il lavoro che si potrebbe sviluppare sul nostro territorio.

Quindi si invita chi ha già presenziato al primo incontro, i cittadini astigiani le associazioni, comitati, movimenti e Reti che condividono questa idea, di cogliere questo momento di assoluta crisi (sociale, ambientale, sanitaria, economica), per proporre «dal basso» un grande cambio di rotta sociale e partecipare alla seconda assemblea virtuale che si terrà sabato 12 dicembre 2020, su piattaforma Jitsi Meet, alle ore 18. Il link per l’accesso all’assemblea è il seguente:

https://meet.jit.si/societ%C3%A0dellacuraasti2.

L’organizzazione attribuisce a questa assemblea estrema importanza: “Perché dovremo decidere tutte e tutti assieme come organizzarci, quali azioni mettere in campo, come promuovere la partecipazione più allargata possibile (attraverso conferenza stampa, articoli, documenti, mobilitazioni virtuali e reali); dovremo scuotere la passività di molti; quartiere per quartiere, Comune per Comune. Inoltre è importante che la partecipazione alla campagna nazionale «Per una Società della Cura. Fuori dall’economia del profitto», sia accompagnata dall’adesione formale all’appello: “Mobilitiamoci, nessuno deve essere lasciato indietro”, che si trova a questo indirizzo: www.societadellacura.blogspot.com. L’adesione all’appello di organizzazioni e persone, conosciute nel nostro territorio, può aiutarci ad intercettare coloro a cui vorremmo rivolgerci e che vorremmo coinvolgere in questa mobilitazione virtuale. Le adesioni all’appello, nonché osservazioni, contributi ed altro, utili per lo svolgimento dell’assemblea, possono essere inviati a Michele Clemente all’indirizzo clemente.rasero@alice.it“.

“Quello che già fin d’ora ci appare chiaro, e tra noi condiviso nella prima assemblea, è che intendiamo affermare il concetto di “cura” non solo nelle sue implicazioni sanitarie (anche!) ma in modo più largo – continua –, come il “prendersi cura”: del pianeta, delle relazioni tra gli umani, delle relazioni tra gli umani e gli altri viventi, delle sofferenze economiche e sociali”.

L’organizzazione è composta da: Alessandro Mortarino per Forum Salviamo il Paesaggio/Movimento Stop al Consumo di Territorio Astigiano, Carlo Sottile per Coordinamento Asti-Est, Fabrizio Garbarino per Associazione Rurale Italiana, Francisco Palacio per Fridays For Future e Collettivo Studenti, Francesco Scalfari docente universitario.