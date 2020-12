Parte dai ragazzi del Liceo Vercelli una raccolta fondi online per aiutare con la Caritas chi è in difficoltà

Prenderà il via domani l’iniziativa “Un Natale per tutti”, una raccolta fondi online a favore della Caritas astigiana, nata dall’impegno dei ragazzi del Liceo Vercelli in considerazione dell’aumento delle famiglie in difficoltà economica nella nostra città a causa dell’attuale situazione pandemica e delle relative chiusure.

In questo modo, gli studenti del Vercelli hanno deciso di dare il proprio contributo per permettere a tutti di passare un Natale sereno e dignitoso. Numerose sono le iniziative solidali che la Scuola negli anni ha attivato ma in questo frangente gli studenti si sono sentiti in dovere di fare qualcosa che partisse da loro.

Come detto, la raccolta fondi sarà online sulla piattaforma GoFundMe, sarà altresì possibile effettuare la donazione attraverso bonifico bancario sul conto della Caritas. L’utilizzo della piattaforma GoFundMe è molto semplice. Una volta aperto il sito (e trovata la campagna “Un Natale per Tutti”, https://it.gofundme.com), infatti, basterà inserire nome, cognome, codice postale, indirizzo email e carta di credito, la somma decisa e cliccare invio. Si tratta di una manciata di minuti ben spesi per una buona causa e per la propria città.

“Come aiutare il prossimo in un mondo dove non possiamo neanche incontrarci o vedere i nostri amici, non possiamo darci abbracci e persino avvicinarci? rilevano i rappresentanti degli studenti – Con la tecnologia e le competenze che ci sono famigliari”.

L’invito è stato esteso a studenti, genitori e professori, sperando in una grande adesione. L’iniziativa parte dal Liceo Vercelli ma i ragazzi sperano che si estenda anche a tutte le scuole di Asti, per dare una risposta forte e coesa che illumini questi difficili momenti.