“Panettoni degli Alpini” donati dall’ANA Asti al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cardinal Massaia

Nella mattinata di oggi, sabato 5 dicembre, una delegazione di Alpini della Sezione astigiana composta da Vincenzo Calvo vice presidente vicario e Massimo Lavagnino, vice presidente (nella foto), su iniziativa di Fabrizio Pighin presidente della Sezione ANA di Asti, ha donato una cinquantina di “Panettoni degli Alpini”, per i medici e personale sanitario del reparto infettivi dell’Ospedale Cardinal Massaia ad Asti diretto dal prof. Francesco Giuseppe De Rosa, in segno di riconoscimento per il lavoro che quotidianamente svolgono e che svolgeranno anche in futuro in questi difficili mesi di pandemia.

I panettoni ed i pandoro degli Alpini sono confezionati in una latta realizzata in alluminio, con manico in cordoncino verde e impresso un grande cuore con la frase “Cuore alpino, orgoglio italiano”.