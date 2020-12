Organizzazioni culturali: al via la decima edizione di Hangar Point

Si apre lunedì 21 dicembre la decima call di Hangar Point, il servizio di affiancamento professionale rivolto a tutte le organizzazioni culturali, messo a disposizione dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte e coordinato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.

Associazioni legalmente costituite, fondazioni, associazioni di promozione sociale, Ong, Onlus, Onlus di diritto, cooperative sociali, imprese sociali e start up innovative a vocazione sociale (iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese), ma anche enti pubblici con idee per le proprie biblioteche o con un progetto culturale definito, musei civici: sono questi i soggetti che possono presentare la propria candidatura entro il 22 gennaio.

Dall’avvio del progetto nel 2015, sono state accompagnate da Hangar Point 135 organizzazioni culturali piemontesi.

“La decima call di Hangar Point, importante servizio di affiancamento professionale rivolto a tutte le organizzazioni culturali del Piemonte, risponde perfettamente all’emergenza legata al Coronavirus, puntando sulla trasformazione digitale delle imprese culturali – dichiara Vittoria Poggio, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte – In un momento di profonda crisi, che tocca in maniera sensibile la cultura e nello specifico lo spettacolo dal vivo, Digital Hangar, il progetto interamente dedicato al digitale, è un concreto contributo formativo che la Regione Piemonte, attraverso la Fondazione Piemonte dal Vivo, vuole dare al nostro comparto culturale per ampliare conoscenza manageriale e capacità di comunicazione, volte soprattutto ad incrementare il proprio pubblico.”

Le organizzazioni selezionate (15 in totale) potranno seguire un percorso di affiancamento di otto mesi, guidato da esperti sui temi del project management, comunicazione strategica, consulenza aziendale e organizzativa e fundraising. Importante novità di questa decima edizione di Hangar Point è la figura del digital mentor Gianluca Diegoli, esperto che accompagnerà i progetti particolarmente innovativi.

Dopo sei mesi di sportello gratuito a disposizione di tutte le organizzazioni culturali piemontesi, l’esperto di marketing digitale Gianluca Diegoli diventa a tutti gli effetti parte dello staff che accompagnerà le realtà vincitrici della call.

Il nuovo asse di intervento di Hangar Piemonte dedicato alla trasformazione digitale del comparto culturale è nato in risposta all’emergenza legata al Coronavirus. In un momento di profonda crisi, che tocca in maniera sensibile la cultura e nello specifico lo spettacolo dal vivo, è nato Digital Hangar, progetto interamente dedicato al digitale con un sito specifico (digital.hangarpiemonte.it), lo sportello del digital mentor e Play Future, un ciclo di incontri/dialoghi tra esperti nazionali del settore digitale e culturale, per approfondire il tema della cultura digitale e di come la tecnologia possa diventare risorsa per la creatività.

“In un periodo di straordinaria eccezionalità, in cui alla maggior parte dei luoghi deputati alla cultura è stata prescritta una chiusura forzata e senza appello, sempre più artisti e operatori dello spettacolo stanno ripensando la propria offerta in modo da renderla fruibile attraverso i canali digitali: tentativi a volte riusciti, a volte meno, che molto spesso pagano il prezzo di un ritardo sull’agenda digitale che nel Paese affligge tanti settori, e non solamente il mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo – afferma Matteo Negrin, direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo – Digital Hangar è lo strumento che la Fondazione Piemonte dal Vivo ha individuato per porre rimedio all’evidente distanza che separa ancora troppe organizzazioni da un pensiero digitale compiuto, offrendo ancora una volta competenze d’eccellenza a servizio di un comparto in cammino.”

Le candidature per Hangar Point dovranno essere inviate entro le 12.00 del 22 gennaio 2021 tramite posta elettronica certificata (PEC) alla mail: hangarpiemonte@pec.it.

Per informazioni e per scaricare il bando: www.hangarpiemonte.it