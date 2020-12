Open school virtuale alla Scuola dell’Infanzia di Tonco

Giovedì 14 gennaio si terrà alla Scuola dell’Infanzia di Tonco l’open school online.

Nonostante le difficoltà dovute alle misure anticovid e l’impossibiità di visitare la scuola di persona, le insegnanti non hanno rinunciato ad aprire le porte del plesso che si trova nel complesso di Villa Toso, anche se in modalità digitale.

Per questo hanno programmato su piattaforma Google meet un incontro previsto per le ore 17. Questo il link per partecipare: https://meet.google.com/ydx-zhhh-fcz

Per informazioni: 0141991113, infanziatonco@iccastellalfero.it