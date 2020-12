Open School all’AFP Colline Astigiane

La Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti apre le porte dei suoi laboratori per illustrare i percorsi formativi di CUCINA E SALA BAR nelle giornate di domenica 13 dicembre 2020 e sabato 16 gennaio 2021 e, su appuntamento, in orario preserale/serale durante la settimana.

Per prenotare la tua visita in presenza, seguendo tutte le procedure di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria, occorre telefonare alle nostre Segreterie Didattiche dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Per la sede di Agliano Terme: 0141/954079

Per la sede di Asti: 0141/351420

Oppure inviare una mail a segreteria@afp-collineastigiane.com