Open day dell’Istituto Alberghiero Artusi: l’unico alberghiero paritario del Piemonte

Domenica 13 Dicembre e Domenica 17 Gennaio tra le 10:00 e le 17:00 si svolgeranno gli open day dell’Istituto Alberghiero Artusi, scuola di eccellenza formativa nel settore enogastronomico, dal 1976.

Per l’occasione si potranno visitare l’istituto, i reparti di lavorazione ed il convitto, vedere gli allievi al lavoro, parlare con i docenti, il preside e la vicepreside. L’Istituto situato a Casale Monferrato (AL), è l’unico Istituto Alberghiero paritario del Piemonte.

Secondo il preside, Claudio Giani, sono numerosi i punti di forza: «l’istituto dispone di tre diversi laboratori all’avanguardia: una cucina didattica, un laboratorio bar ed una sala ristorante didattica. I tre laboratori, dotati di attrezzature innovative, complessivamente formano un ristorante didattico. Oltre alle esercitazioni pratiche in sede, tutti gli allievi svolgono numerose attività formative all’esterno: dagli stage istituzionali svolti generalmente in hotel 4 stelle, 5 stelle o 5 stelle lusso (per complessive 18 settimane nel triennio); al progetto “L’Artusi va al mare” che consente anche agli allievi di prima e di seconda di fare pratica in un vero ristorante per alcune settimane all’anno, a numerose occasioni di servizi di Catering & Banqueting svolti come eventi pubblici, fiere, servizi privati e altro. Tutto questo sotto l’attenta guida e supervisione dei docenti di sala e di cucina, eccellenti professionisti del mondo della ristorazione capaci di trasferire agli alunni gli aspetti teorici e tecnici, ma anche la passione e la professionalità per emergere ed eccellere nel mondo del lavoro.»

Anche il progetto Eduscopio – uno studio della Fondazione Agnelli che incrocia ogni anno le informazioni del Ministero dell’Istruzione e del Ministero del Lavoro – negli ultimi sei anni ha evidenziato che l’Istituto Artusi è sempre risultato il più efficace della provincia di Alessandria relativamente agli indici di inserimento nel mondo del lavoro.

Per prenotare un posto all’open day è possibile andare sul sito dell’Istituto Artusi all’indirizzo http://www.istitutoartusi.it/open-day-lastampa o chiamare in segreteria allo 0142/73722.