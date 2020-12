Online il video “Comprare locale è un vero spettacolo”: lo spot degli artisti astigiani per promuovere il commercio locale

“Comprare locale è un vero spettacolo”: questo lo slogan del nuovo spot che è stato girato nei giorni scorsi al Teatro Alfieri e che da oggi è in rete.

Un breve filmato per incentivare lo shopping nei negozi locali, girato in parte al teatro Alfieri e con una scena in esterno.

“L’idea è quella della collaborazione degli artisti con i commercianti – afferma l’assessore al commercio nonché vice sindaco Marcello Coppo – voglio anche ringraziare l’assessore Imerito per averci dato la disponibilità del Teatro Alfieri”.

La regia di Fabrizio Rizzolo. Il cast è formato da Mario Nosengo, Gian Marco Canalella, Chiara Buratti, Isabella Tabarini, con una comparsata di Marcello Coppo. Da un’idea di Marcello Coppo e Fabrizio Rizzolo.