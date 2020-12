Online il numero di dicembre di ATnewsKids e la fanzine di Natale: scaricali gratis e divertiti a scoprire tante curiosità (Video)

Dopo il grandissimo entusiasmo che ha accompagnato il lancio di ATnewskids.it , è online il numero di dicembre dell’ATnews per i ragazzi. Abbiamo scelto di anticipare l’uscita a oggi, terzo venerdì di dicembre, per condividere l’avvicinamento al Natale, con un viaggio virtuale tra le vie e le piazze di molti comuni astigiani (nella foto di copertina c’è Moncalvo). Territorio, attualità, laboratori e sport è quanto potrete trovare nel secondo numero, con contenuti esclusivi che ancora non avete trovato online ed altri che abbiamo proposto su ATnews e che abbiamo rivisitato per voi, per una lettura più semplice e scorrevole.

Ma abbiamo voluto fare di più e non ci siamo fermati qui! Abbiamo realizzato per voi anche una speciale fanzine di Natale da scaricare, stampare e ritagliare per avere il vostro mini ATnewsKids natalizio da portare sempre con voi! Potrete divertirvi in cucina con mamma e papà, scoprire tante curiosità e colorare per personalizzare la vostra fanzine ed usarla nelle feste!

Non vi resta che scoprire tutto quello che abbiamo preparato per voi!

Scarica qui —> ATnews Kids dicembre 2020

Scarica qui la fanzine di Natale —> Fanzine Natale 2020

Dopo aver stampato la fanzine, ecco come fare a trasformarla in un simpatico libretto tascabile. Attenzione ad usare le forbici!