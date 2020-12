Nursing Up, preoccupazione per il numero di contagi alla Rsa Maina di Asti

Il Nursing Up, sindacato degli Infermieri e delle professioni sanitarie, sottolinea la necessità di porre la massima attenzione, da parte dell’Asl e della Regione, su quello che accade nella Rsa Maina, affinché i casi di positività possano essere messi sotto controllo e non diventino un focolaio difficile da gestire.

Il Segretario regionale del Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri, con il Segretario provinciale del Nursing Up di Asti, Enrico Mirisola sottolinea: “Siamo consapevoli come in tanti luoghi del Piemonte vi siano situazioni di alta preoccupazione per i contagi Covid. Ciò non toglie che riteniamo sia necessario prestare la massima attenzione a quello che sta accadendo alla Rsa Maina, dove colleghi e ospiti sono stati contagiati. Chiediamo, dunque, alle istituzioni locali, all’azienda sanitaria, e alla Regione, di mettere in essere tutte le misure di tutela e di precauzione necessarie per gestire in modo adeguato la situazione in questa Rsa, affinché il progressivo dei contagi che pare in aumento possa essere fermato, a tutela sia degli ospiti sia dei colleghi che lì lavorano”.