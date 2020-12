Nizza Monferrato, all’Istituto Nostra Signora delle Grazie aperte le iscrizioni per candidarsi al servizio civile

“Cittadini del futuro crescono” “Sotto lo stesso cielo” sono i titoli dei bandi del servizio civile universale 2021 che avrà luogo alla “Madonna” (Istituto “Nostra Signora delle Grazie” di Nizza Monferrato).

Il campo d’azione delle giovani e dei giovani volontari (18-28 anni) sarà a fianco dei bambini della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo grado: un’occasione per intraprendere un cammino di crescita personale, impegnandosi in un servizio educativo per la promozione del bene comune e di una cittadinanza attiva. Il servizio civile rappresenta un’esperienza di condivisione, confronto, responsabilità, fondamentale per il futuro dei giovani e per quello della comunità, grazie alla realizzazione di attività di animazione culturale verso i minori.

Francesca, che sta portando a termine il suo percorso, testimonia: “Questo anno è un vero e proprio cammino di vita in cui vi è uno scambio reciproco: tu aiuti gli altri regalando attimi di felicità e di crescita e loro, in cambio, arricchiranno la tua vita. È stato un percorso di crescita, in cui ho capito l’importanza di un abbraccio, del sostegno reciproco di quanto sia appagante poter aiutare e sostenere il prossimo. Porterò per sempre nel mio cuore i sorrisi dei bambini”. Martina, un’altra giovane volontaria, aggiunge: “Investire il proprio tempo a favore degli altri fa crescere a livello umano. Chi fa questa scelta impara ad essere professionale e puntuale. È un’occasione per conoscere nuove persone e condividere questo percorso insieme, proprio come io e Francesca, ci siamo aiutate e sostenute a vicenda”.

L’impegno annuale richiede una presenza di 5 giorni alla settimana per 25 ore settimanali. Durante l’anno di servizio civile saranno svolte alcune ore di formazione e un’attività di tutoraggio finalizzata ad accompagnare il volontario nella fase di transizione verso il mondo del lavoro, favorendo l’acquisizione di competenze trasversali utili per il rinforzo dell’occupabilità. Al termine dei dodici mesi di servizio civile sarà rilasciato al volontario un attestato con cui verranno dichiarate le competenze acquisite durante l’anno.

Per i candidati è consigliabile presentarsi alla “Madonna” (Istituto “Nostra Signora delle Grazie”, Viale don Bosco, 40 Nizza Monferrato) entro il 31 gennaio 2021 e chiedere di suor Mariacristina, responsabile olp, o della direttrice, suor Nanda. Per informazioni si potrà contattare il numero della sede ispettoriale telefonico 011 4604613 o inviare una mail a serviziocivile@fma-ipi.it.