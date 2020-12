Come previsto nei giorni scorsi, nella notte è nevicato su quasi tutto il Piemonte e sull’Astigiano.

Al momento non si segnalano particolari disagi per la viabilità sulle strade provinciali, se non in qualche tratto dove si è creato uno strato ghiacciato.

Per quanto riguarda i tratti autostradali che attraversano la nostra regione viene segnalato il divieto di transito dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 sulla A6 Torino-Savona, carreggiata Sud, tra Carmagnola e Bivio A6/A10 Savona in direzione BIVIO A10.

Problemi di viabilità anche sulla A26 con code e rallentamenti in direzione di Genova all’altezza del bivio con la A7.

Sul proprio profilo twitter la Polizia di Stato raccomanda prudenza alla guida e controllo dello stato degli pneumatici e, prima di mettersi in viaggio, di informarsi sulle condizioni di strade e autostrade,