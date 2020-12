Nel mese di dicembre la rassegna “Asti, gusti, sapori” triplica

Dopo un 2020 con edizioni mensili un po’ a singhiozzo, torna domenica 13 dicembre nella nuova area pedonale di piazza Alfieri la storica rassegna agroalimentare “Asti, gusti e sapori”.

Proprio in considerazione del fatto che quest’anno le edizioni mensili sono state ridotte e non si svolgeranno i mercatini di Natale, in occasione delle festività natalizie le aziende agricole e gli artigiani hanno chiesto di poter essere presenti anche in altre domeniche del mese e così Asti Gusti e sapori si svolgerà anche domenica 20 e domenica 27 dicembre.

L’iniziativa, che vede la partecipazione di decine di piccole aziende agricole ed artigiane a “Km zero” offre come sempre l’occasione di acquistare generi alimentari direttamente dal produttore. La scelta per acquisti e idee regalo, è vasta: vino e grappe, salumi e formaggi, uova, verdura fresca di stagione, pane, zafferano e prodotti derivati , miele, dolci, nocciole e marmellate,

“La valorizzazione del nostro territorio passa anche attraverso iniziative come queste – dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Loretta Bologna – perché le stesse consentono di promuovere le nostre produzioni tipiche artigianali ed agricole nonché quelle della tradizione enogastronomica locale, azioni particolarmente significative in momenti di difficoltà come quelli che le piccole realtà produttive stanno vivendo”.

Dopo la pausa di gennaio la rassegna tornerà a partire da febbraio 2021.