Nel cimitero di Asti un nuova area per la sepoltura dei cittadini musulmani

La Giunta Comunale lo scorso 29 dicembre ha approvato la delibera relativa all’individuazione di una nuova area cimiteriale da destinare all’inumazione dei cittadini musulmani.

In questo modo si garantiscono a tutti i cittadini spazi pluriconfessionali e non confessionali nel cimitero urbano e si dà seguito alla richiesta pervenuta a nome della Comunità Islamica dal Presidente dell’OASIS. Nel Cimitero Urbano è già presente all’interno del REPARTO C, campo 3, un campo di inumazione per la sepoltura di persone di culto islamico, in cui però si sono esauriti i posti liberi. Pertanto è stato individuato un nuovo reparto speciale per le sepolture private di salme di persone di fede islamica. L’area individuata è nella porzione di area definita campo 1 del reparto F del cimitero.

“E’ un’area adibita a campo a terra nel rispetto dell’obbligo di sepoltura in terra previsto dai testi religiosi musulmani – spiega il sindaco Maurizio Rasero – Si tratta di un provvedimento che è espressione dei principi di tutela dei diritti fondamentali della libertà di pensiero, della libertà religiosa e di uguaglianza, ormai riconosciuti a livello universale e che devono essere tenuti in considerazione da qualunque norma regolamentare, e quindi anche da quelle in tema di cimiteri e di crematori”

Il Consigliere Delegato Piero Ferrero ha aggiunto: “Questa Amministrazione ha voluto dedicare un ulteriore spazio ad una comunità che è in costante crescita e che desidera integrarsi sempre più nel tessuto sociale della nostra città anche utilizzando gli spazi che consentono la convivenza pluriconfessionale”.