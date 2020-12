Nei negozi Rava Fava il regalo giusto per il Natale: ordina online e lo ricevi a casa

E’ pronto on line il catalogo di ricorrenze natalizie e cesti confezioni bio-equo e solidali a cura della Cooperativa Della Rava e Della Fava.

Gli acquisti si potranno ritirare o presso la Bottega Altromercato di via Cavour 83 o presso il NaturaSì di piazza Porta Torino 14 in Asti; in alternativa si potranno ricevere comodamente a casa oppure si potranno destinare direttamente alla persona a cui si vuol fare il regalo.

CONSEGNA CESTI NATALE 2020

In questo periodo di emergenza sanitaria pensiamo che il catalogo on line possa essere un valido strumento per contingentare le presenze nei punti vendita.

A questo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwGA28XZjESnlBqZAbVsUBZ5Q-BqIdXkLZrRQ2LIBeM7KTnw/viewform il catalogo completo.