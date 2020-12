Natale con Mani Colorate: Lotteria per sostenere i progetti dell’associazione

L’Associazione Mani Colorate organizza una Lotteria di Natale per raccogliere fondi da destinare ai progetti che svolge in ambito socio-assistenziale.

Ben 75 i premi in palio, tra questi: un Tv color 32 pollici; un barbecue; uno zaino Moleskine; orologi da donna; confezioni di vino e moltissimo altro. Sul sito dell’associazione www.manicolorate.it è possibile visionare la lista completa dei premi in palio. L’estrazione si svolgerà sabato 19 dicembre a partire dalle 10, presso il Tappeto Volante di Via Aliberti n.5.