Natale 2020, nel carcere di Asti si costruiscono presepi

A Quarto, vicino ad Asti c’è una Casa di reclusione (carcere).

Da diversi anni l’associazione di volontariato Effatà organizza dei laboratori manuali e dei corsi per i detenuti. In queste ultime settimane è stato organizzato per esempio il progetto “Te piace o’ presepe” una vera e propria officina in cui si sono costruiti bellissimi presepi. Protagonista è stato in modo particolare un detenuto esperto nell’arte presepiale napoletana che ha condiviso le sue conoscenze con i compagni.

Questo progetto così come gli altri laboratori organizzati all’interno dei carcere, hanno scopi importanti. Offrono ai detenuti modi per trascorrere le giornate in modo costruttivo. Inoltre insegnano abilità pratiche: quando avranno finito di scontare la loro pena, potranno uscire dal carcere e trovare più facilmente un lavoro. E’ infine un modo per far conoscere a tutti noi come si svolge la vita all’interno del carcere.

Le foto dei presepi sono esposte nelle bacheche di alcuni palazzi comunali di Asti: nell’atrio di Palazzo Mandela se nei locali della Banca del Dono di Piazza Roma 8. Questi manufatti si potranno anche acquistare: così l’Associazione Effatà potrà comprare il materiale per realizzare le prossime attività con i detenuti.