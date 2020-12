Nasce il Coordinamento Azione Asti e guarda alle elezioni amministrative 2022

“In un periodo così difficile per tutti noi pare ancor più arduo pensare all’impegno politico. Pur tuttavia, sappiamo come l’essere presenti e partecipi sia un dovere civico, ancor più marcato in questi frangenti drammatici in cui è richiesta partecipazione, con le nostre forze migliori”.

Così Dario Rossino e Domenico Grassi, che danno impulso all’attività del Comitato Promotore Azione Asti, in attesa di poter celebrare il congresso che darà via alle attività.

Fanno parte del comitato, oltre ai due coordinatori, Lucas Bonzo, 30 anni di Bruno, laureato in scienze politiche e lavorativamente impegnato nella GDO; Silvio Aimo, imprenditore nel ramo trasporti e neo proprietario del Livorno Calcio; Simonetta Amerio, già sindaca di Tonco, responsabile di Fisica Sanitaria al l’ASL di Asti; Marco Mogliotti, giovane ingegnere civile astigiano; Marco Demaria, rinomato violoncellista, con esperienze internazionali, e docente.

Ha aderito al progetto, entrando nel comitato, anche l’avvocato canellese Fausto Fogliati [nella foto], volto noto e di esperienza della politica astigiana e regionale, attualmente consigliere comunale nella capitale spumantiera.

Il gruppo astigiano di Azione nell’impossibilità di un incontro in presenza, sfrutta l’opportunità degli incontri su una piattaforma per poter discutere di argomenti che devono essere portati all’attenzione su temi di rilevanza locale, regionale e nazionale. Lo sguardo lungo è già rivolto alle elezioni amministrative locali, comprese quelle del capoluogo, e i contatti e gli incontri sul territorio procedono con la promessa, da parte dei promotori, di concretezza e competenza.