Montechiaro d’Asti, il Sindaco Paolo Luzi scrive ai bambini: “Babbo Natale mi ha chiamato e mi ha chiesto di aiutarlo!!”

Il Sindaco di Montechiaro, Paolo Luzi, invia un cartoncino di auguri a tutti i bambini residenti, invitandoli a scrivere la loro letterina a Babbo Natale e depositarla in una “Speciale Buca delle Lettere Rossa” posizionata da oggi davanti al Municipio e donata da Babbo Natale, dove i bambini potranno ritirare anche le caramelle che Babbo Natale ha inviato loro.

Il Sindaco, informa i bambini di aver conosciuto qualche anno fa, Babbo Natale nella sua casa di “Rochers-de-Naye”, in Svizzera, sulle montagne a ridosso della Città di Montreux e di essere diventato amico. Babbo Natale, in questo anno particolare in cui è difficile muoversi a causa della Pandemia da Covid-19, chiede al Sindaco di aiutarlo nel trasmettergli le letterine dei bambini e di assicurare il suo passaggio a Montechiaro. Esaudirà sicuramente i desideri di tutti i bambini ma siccome nella notte di Natale farà molto freddo chiede loro di lasciare sul tavolo una tazza di latte caldo e qualche biscotto di cui è ghiotto.

Le letterine dovranno essere imbucate entro il 20 Dicembre 2020, tutti i giorni, dalle ore 16:30 alle ore 20:00 ed il Sabato e la Domenica dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19:00.