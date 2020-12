Montechiaro d’Asti: Erogati contributi straordinari alle imprese commerciali ed artigianali in difficoltà per Covid-19

Saranno sui conti correnti degli imprenditori montechiaresi prima di Natale le somme erogate dal Comune di Montechiaro d’Asti, con fondi propri, e destinati alle attività maggiormente colpite da questa seconda ondata della Pandemia.

In data odierna, sono stati disposti i bonifici di Euro 1.500,00 a ciascun Bar, Ristorate, Agriturismo, Palestra (chiusi o fortemente limitati nella Zona Rossa ed Arancione) ed Euro 1.000,00 per gli esercenti attività di estetista, commercio fisso ed ambulante di generi non alimentari (chiusi nella Zona Rossa ma che hanno riaperto nella Zona Arancione) in totale Euro 17.500,00.

Il Sindaco Luzi, precisa che questi aiuti sono oltre a quelli annunciati dal Governo centrale. “Ciò che avevamo lo abbiamo messo a disposizione per aiutare le imprese della nostra comunità e credo che questo unito al fatto che nei prossimi giorni andremo ad erogare aiuti alimentari alle famiglie montechiaresi (il bando si è chiuso il 15 dicembre) per quasi Euro 20.000,00, sia un atto di solidarietà verso chi è stato maggiormente colpito dagli effetti economici di questo virus; tutto sommato le cifre erogate credo siano di tutto rispetto e dignitose rispetto a quanto annunciato dal Governo”.