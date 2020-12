Mombercelli, paese vocato all’outdoor in tutte le stagioni tra vigneti e bottiglie giganti (foto)

Uno stretto rapporto tra uomo e natura, curato, custodito e tramandato nei secoli: è quello che raccontano le colline di Mombercelli, in piemontese Mombërsèj, Comune astigiano che svetta sulla Val Tiglione, antica valle dei tigli. Siamo nel cuore dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, in quella che viene tecnicamente chiamata Componente (o Core Zone) 4 denominata “Nizza Monferrato e il Barbera” e il perchè l’Unesco abbia riconosciuto i vigneti che si estendono sulle colline di Mombercelli come Patrimonio dell’Umanità si coglie in un attimo, guardando tanta bellezza e maestria, frutto di un perfetto equilibrio tra lavoro e rispetto della natura.

Una bellezza arricchita da un senso di pace, di quiete, di tranquillità: quello che serve per ritrovarsi con sè stessi, in un periodo in cui la pandemia ci ha messi a dura prova. Una bellezza da scoprire 365 giorni l’anno, con i suoi colori cangianti, con la natura a fare il suo corso. E se è vero che adesso siamo ancora limitati negli spostamenti, noi vi raccontiamo i paesaggi autunnali di Mombercelli, attraverso le parole ed attraverso le foto. Foto che non ritraggono solo i panorami mozzafiato, ma anche una runner, la nostra GiornaRunner.

Perché il modo migliore per gustarsi il territorio del Monferrato è attraverso l’outdoor, attraverso la corsa, il cammino, od anche la mountain bike, attraverso un turismo sostenibile che permette di vivere emozioni vere, in luoghi speciali, come questo, dove non si corre il rischio di dover sgomitare per ammirare capolavori, luoghi perfetti per un ritorno verso una nuova normalità ed un turismo lento, naturale, sostenibile e salutare. E come spiegarlo meglio se non provandolo di persona, e descrivendo cosa potete trovare girovagando tra le colline di Mombercelli?

Mombercelli è un paese in cui c’è un forte connubio tra storia e tradizione, dove si trova il Museo Storico della Vite e del Vino, ma che ha propensione alla contemporaneità, con il Musarmo, il Museo di Arte Moderna, che si trova in centro, vicino a Piazza Alfieri, su cui sorge l’elegante palazzo del Municipio. Dal 2017 il Primo Cittadino è Ivan Ferrero.

Siamo in un luogo che parla di vino, di tartufo bianco, e di tante altre eccellenze gastronomiche, come, ad esempio la Friciula al lardo di Mombercelli, tipico piatto preso d’assalto ogni anno al Festival delle Sagre di Asti. Recentemente è rinato il carciofo astigiano del sorì (il nome deriva dai versanti collinari esposti a sud, che in dialetto si chiamano appunto sorì), diventato Presidio Slow Food nel 2020. Al Tartufo e alla Friciula sono dedicati degli eventi a Mombercelli, negli ultimi anni anche una corsa podistica, la Friciula Run, perché l’Amministrazione Comunale sa bene come il suo territorio possa soddisfare il runner. Un territorio che costringe sì a faticare, per i suoi continui saliscendi, ma che con la sua bellezza mitiga la fatica. Giudicate voi …

Girovagando per le colline troverete due bottiglie giganti, decorate da diversi artisti. Al momento ce ne sono due, diventate installazioni permanenti in punti panoramici, nel prossimo futuro diventeranno otto, collegate tra loro da un sentiero di circa 30 km che si svilupperà tutto all’interno del territorio comunale, che ha una superficie di poco più di 14 km². Al momento, i runner del luogo, “capitanati” da Davide Gambino (nella foto sotto) hanno ideato un percorso collinare di circa 12 km, che permette di correre immersi nella natura e raggiungere le due bottiglie giganti.

La bottiglia del Comune è installata nel punto più alto del paese, da cui si può godere di un panorama magnifico con le dolci colline ricoperte dai vigneti riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Nei pomeriggi autunnali, la foschia rende il panorama ancora più affascinante, dove i crinali sembrano trasformarsi in onde del mare verde astigiano.

La seconda bottiglia, della Cantina di Mombercelli “Terre Astesane”, è immersa tra i vigneti, così come la piccola strada sterrata che si deve percorrere per raggiungerla. Google Maps la segna come SP40 ma è un panoramico sentiero interpoderale sterrato immerso tra i vigneti. Siamo sul confine con Vinchio, ma la bottiglia è piazzata a metà di una collina da cui si vede tutto il paese di Mombercelli.

Qui c’è anche quello che io chiamo Ciabot, per le mie origini roerine, ma che nel Monferrato chiamano Casot. Il concetto non cambia: sono quelle piccole casette di mattoni a vista che si possono scorgere tra le vigne, utilizzate da secoli per un ricovero per le attrezzature o un riparo per il viticoltore quando viene colto d’improvviso dagli acquazzoni estivi. I Ciabot o Casot sono i “guardiani” delle vigne e proprio in questo, vicino alla bottiglia gigante, si potranno in futuro gustare i vini del territorio direttamente in vigna grazie ad un progetto proprio della Cantina “Terre Astesane”.

Siamo nel Monferrato, terra di vigneti, ma anche terra di castelli. Ispirandoci a Cesare Pavese, si può dire che “Un castello ci vuole” per rendere ancora più intenso il rapporto con la storia che si respira da queste parti … A Mombercelli ci sono i resti di un castello risalente al XI secolo, una parte dell’area è ristrutturata ma è proprietà privata e non è visitabile. Guardando Mombercelli dalla sua Piana si notano le rovine del maniero, mentre salendo dal paese, da via Umberto I, si può ammirarne una parte ristrutturata.

Mombercelli è costellato da cappelle e piloni votivi, soprattutto nelle frazioni, segno di un forte legame con la religiosità. Tra queste, c’è il Santuario della Madonna Assunta di Fontanabuona, una chiesa edificata nel XVI secolo.

Queste sono solo alcune delle curiosità legate al vasto territorio di questo Comune, che si presta perfettamente ad essere scoperto con l’outdoor.

Servizio fotografico a cura di Maria Grazia Billi.

Si ringrazia il Comune di Mombercelli ( comune.mombercelli.at.it ) in particolar modo il Sindaco Ivan Ferrero e il Consigliere Comunale Davide Gambino.

