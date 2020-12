Quasi 70 video pubblicati su Instagram in meno di 3 giorni e dieci le ragazze selezionate in rappresentanza del Piemonte e della Valle d’Aosta. “E’ la foto del concorso Miss Italia al tempo del Covid – spiega l’agente regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Vito Buonfine -. Purtroppo la situazione difficile ha interrotto i casting e le selezioni ma non è riuscita a fermare il concorso che, dal lontano 1939, non ha mai smesso di eleggere la sua miss”.

La donna in prima linea, in trincea nonostante la pandemia ma, come ha ricordato la patron, Patrizia Mirigliani, “sempre bella, sempre donna, pronta a testimoniare con il proprio impegno e i propri valori quel pezzo d’Italia che è ben presente nonostante tutto, che non molla da generazioni e non mollerà nemmeno in questo momento delicato”.

di 10 Galleria fotografica Miss Italia 2020









Il titolo, per la prima volta nella storia del concorso, sarà assegnato a Roma durante un casting nazionale che si svolgerà, con il patrocinio della Regione Lazio, nel Polo Culturale Multidisciplinare “Spazio Rossellini” dove il prossimo 14 dicembre sarà realizzata una produzione audiovisiva in assenza di pubblico e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, trasmessa in diretta streaming sui canali social del concorso.

Delle dieci piemontesi in gara soltanto due – una per il Piemonte e l’altra per la Valle d’Aosta – faranno parte delle 23 finaliste nazionali in gara per la corona. Quartier generale delle miss sarà l’Hotel Splendid e Royal di Porta Pinciana, a pochi passi da Via Veneto. Una giuria nazionale selezionerà le prefinaliste ed eleggerà quindi la nuova Miss Italia.

Le cinque miss che rappresenteranno il Piemonte sono:

– Carolina Basso, 22 anni, di Viguzzolo (AL) alta 1,73 capelli e occhi castani. Lavora come social media manager e studia veterinaria;

– Monica Montobbio, 24 anni, di Silvano D’Orba (AL) alta 1,78 capelli e occhi castani. Lavora come modella;

– Mariana Di Franco, 22 anni di Settimo Torinese (TO) alta 1,64 capelli castani e occhi neri. Studia estetica e lavora presso il museo Lavazza;

– Asja Labbate 21 anni, di Paruzzaro (NO) alta 1,74 capelli e occhi castani. Lavora in un negozio di abbigliamento;

– Lucrezia Maritano 21 anni, di Torino alta 1,72 capelli biondi e occhi verdi. Studia psicologia.

Le cinque miss che rappresenteranno la Valle d’Aosta sono:

– Valery Costa 19 anni, di Valle San Nicolao (BI) alta 1,74 capelli neri e occhi marroni. Ha studiato all’Istituto Tecnico Turistico di Biella;

– Michelle Properzi 21 anni, di San Maurizio Canavese (TO) alta 1,70 capelli biondi e occhi castani. Lavora come cassiera in un supermercato ed è mamma di una bambina;

– Carolina Varone 27 anni, di Torino alta 1,75 capelli castani e occhi verdi. Lavora nell’azienda di famiglia;

– Jessica Pettiti 24 anni, di Sant’Albano Stura (CN) alta 1,70 capelli biondi e occhi verdi. Iscritta alla facoltà di Scienze della Formazione primaria;

– Martina Zonco 19 anni, di Cossato (BI) alta 1,70 capelli biondi e occhi marroni. Frequenta l’ultimo anno di un istituto professionale.

“Ringrazio le ragazze per l’affetto e l’interesse dimostrato nei confronti del concorso in questo anno difficile – conclude l’agente regionale Vito Buonfine – ma un grazie particolare va a Patrizia Mirigliani per la grande sensibilità e la tenacia che continua a dimostrare. Insieme riusciremo certamente a superare l’emergenza”.