Tra la serata di domani, domenica 27 dicembre, e la mattina di dopodomani, lunedì 28, la neve potrebbe tornare ad imbiancare il Piemonte compreso l’Astigiano.

E’ quanto riporta l’Arpa Piemonte dopo l’emissione del bollettino meteo odierno: “Un minimo depressionario posizionato sul Golfo Ligure si allontana verso il basso Tirreno nel pomeriggio odierno favorendo condizioni di cielo sereno su tutta la regione. Domani una vasta zona di bassa pressione in discesa dall’Islanda verso il Mediterraneo occidentale apporterà correnti umide e avvezione di aria fredda in quota con conseguente aumento della ventilazione e delle nubi nella seconda parte della giornata e, dalla tarda serata, nevicate deboli diffuse anche in pianura, moderate su rilievi meridionali, basso Cuneese, Scrivia e localmente anche sui settori al confine con la Lombardia. Attenuazione dei fenomeni da lunedì in tarda mattinata e condizioni stabili con locali schiarite martedì, ma con temperature ancora prossime allo zero”.

Dalla giornata di domani, domenica 27 dicembre, è previsto un sensibile calo delle temperature: il bollettino dell’Arpa prevede ad Asti una minima sotto lo zero (-3°) con la massima che sale di poco sopra (+3°).

Come sopra riportato le precipitazioni sono previste a partire dalla serata di domani, domenica 27 dicembre come riassunto dal bollettino di vigilanza meteorologica: “Domani dalla sera vento sostenuto e nevicate deboli sui rilievi alpini in estensione alle vallate e all’Appennino; dalla tarda serata nevicate deboli anche sul resto della regione. Intensificazione nella notte, moderate su rilievi meridionali, basso Cuneese e Scrivia, sulla zona dei laghi e sulle pianure al confine con la Lombardia. Dal pomeriggio fenomeni residui sui settori alpini”.

L’intensità prevista delle precipitazioni sarà debole su tutto l’Astigiano, come prevede il bollettino di vigilanza meteorologica visibile sotto nella foto.

bollettino_vigilanza meteo 26122020 arpa piemonte

bollettino_meteo 26122020 arpa piemonte