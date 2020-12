Tra la serata di oggi, lunedì 7 dicembre, e la mattina di domani, martedì 8, la neve potrebbe tornare ad imbiancare l’Astigiano, in particolare la zona sud della Provincia.

E’ quanto riporta l’Arpa Piemonte dopo l’emissione del bollettino meteo odierno: “Una vasta area depressionaria continua ad interessare tutta l’Europa occidentale convogliando sulla nostra regione masse d’aria umida che determinano precipitazioni diffuse di intensità debole o moderata, con picchi più elevati sul basso Piemonte. La quota delle nevicate si assesta intorno a livelli collinari con valori inferiori sulle zone di Astigiano ed Alessandrino. Dalle ore centrali di domani è atteso un progressivo miglioramento del tempo, con una graduale attenuazione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni a partire dal settore meridionale. Condizioni di tempo stabile con cielo irregolarmente nuvoloso sono previste per le giornate successive.”

Come sopra riportato le precipitazioni sono previste a partire dalla serata di oggi, lunedì 7 dicembre: “dalla serata, nuovi fenomeni di debole intensità su zone montane e pedemontane occidentali e meridionali in progressiva estensione alle pianure nel corso della notte. Quota neve sui 400-500 m, con valori inferiori fino a 200-300 m su Cuneese, Astigiano ed Alessandrino” si legge sul bollettino dell’Arpa, che per domani, martedì 8 dicembre, prevede “nella prima parte della giornata precipitazioni deboli o moderate diffuse con valori più intensi sui rilievi al confine con la Liguria, Astigiano ed Alessandrino; successiva attenuazione e progressivo esaurimento nel corso del pomeriggio a partire dal settore meridionale. Quota neve al mattino sui 500-600 m con valori sui 200-300 m su Astigiano ed Alessandrino, al pomeriggio in rialzo sugli 800-1000 m.”

Sulle zone dell’Astigiano dove è prevista neve l’intensità delle precipitazioni sarà tra il debole e il moderato, come prevede il bollettino di vigilanza meteorologica visibile sotto nella prima foto, con il livello di allerta per neve che sale a giallo solo sulla parte meridionale della Regione che comprende la Valle Belbo e la Valle Bormida per “disagi alla viabilità e possibili interruzioni delle forniture dei servizi” (seconda foto sotto).

bollettino_vigilanza meteo 07122020 arpa piemonte

bollettino_meteo 07122020 arpa piemonte

bollettino_allerta meteo 07122020 arpa piemonte