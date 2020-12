Dopo la tregua della giornata di oggi, tornerà protagonista la neve nell’Astigiano.

E’ quanto riporta l’Arpa Piemonte dopo l’emissione del bollettino meteo odierno: “Dalla serata odierna una profonda saccatura discende dalle Isole Britanniche apportando nevicate diffuse fino al suolo su gran parte della regione per la mattinata di domani, con valori localmente più intensi sul settore orientale della regione. Dal pomeriggio è atteso un parziale rialzo della quota neve fino a quote collinari, più elevato sulle zone appenniniche. Sabato mattina è attesa una pausa nelle precipitazioni che torneranno ad essere diffuse e deboli nel pomeriggio. Domenica la ventilazione ormai debole su tutti i settori favorirà una giornata con schiarite anche ampie e senza fenomeni significativi..”

Come sopra riportato le precipitazioni sono previste nella giornata di domani, venerdì 4 dicembre: “deboli diffuse, con picchi moderati o localmente forti sul settore orientale, in particolare sul Verbano, sul settore appenninico e pianure alessandrine. Dalla serata fenomeni in attenuazione ed esaurimento a partire da ovest. Quota neve al suolo sulle pianure e sui settori a sud del Po, altrove sui 500-700 m. Dalle ore centrali quota neve in lieve rialzo sulla pianura torinese, del Vercellese e del Novarese e in marcato aumento fino a 1300 m sulle zone appenniniche e l’Alessandrino in serata” si legge sul bollettino dell’Arpa.

Sull’Astigiano l’intensità delle precipitazione nevose sarà tra il debole e il moderato, come prevede il bollettino di vigilanza meteorologica visibile sotto nella prima foto, con il livello di allerta per neve che sale a giallo su tutto il territorio provinciale per “disagi alla viabilità e possibili interruzioni delle forniture dei servizi” (seconda foto sotto).

bollettino_vigilanza meteo 03122020 arpa piemonte

bollettino_meteo 03122020 arpa piemonte

bollettino_allerta meteo 03122020 arpa piemonte