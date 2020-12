Con l’emissione del bollettino meteo odierno, domenica 27 dicembre, l’Arpa Piemonte conferma l’arrivo delle neve su parte nell’Astigiano e alza il livello di allerta a gialla su alcune zone della Regione, compreso il sud astigiano.

“Una circolazione depressionaria di origine polare marittima si muove verso sud e farà irruzione nel Mediterraneo occidentale durante la prossima notte, determinando nevicate diffuse sulla nostra regione fino alla prima parte della giornata di domani, più intense sul basso alessandrino. Nel corso della mattinata di domani le nevicate andranno esaurendosi a partire da ovest. Domani pomeriggio si attiveranno venti di foehn a ridosso dei settori alpini, con una temporanea ripresa delle nevicate all’interno delle vallate alpine e fino ai primi tratti di pianura adiacenti in tarda serata, quando il muro del foehn tenderà a spingersi fino agli sbocchi vallivi. Tempo più stabile da martedì con estese gelate notturne e temperature massime che in pianura si manterranno generalmente al di sotto dei 5-6 °C.” si legge sul bollettino meteo di domenica 27 dicembre dell’Arpa Piemonte.

Come sopra riportato le precipitazioni sono previste a partire dalla serata di oggi, domenica 27 dicembre come riassunto dal bollettino di vigilanza meteorologica: “Peggioramento del tempo nel corso del pomeriggio, con nevicate che dai settori alpini occidentali andranno estendendosi a tutta la regione ed intensificandosi dalle prime ore di domani soprattutto sul settore orientale, con accumuli significativi in particolare sul basso Alessandrino. Nevicate in attenuazione a partire da ovest nella mattinata di domani ed in esaurimento sulle pianure al pomeriggio.”.

L’intensità prevista delle precipitazioni sarà tra debole e moderata su tutto l’Astigiano, come prevede il bollettino di vigilanza meteorologica visibile sotto nella foto.

bollettino_vigilanza meteo 27122020 arpa piemonte

bollettino_meteo 27122020 arpa piemonte

bollettino_allerta metero 27122020 arpa piemonte