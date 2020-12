Con l’emissione dell’ultimo bollettino meteo del 2020, quello di oggi giovedì 31 dicembre, l’Arpa Piemonte conferma cje il 2021 inizierà con l’arrivo delle neve su parte nell’Astigiano e alza il livello di allerta a gialla su quasi tutto la Regione, compreso l’intero territorio astigiano.

“Una vasta area di bassa pressione di origine polare si estende fino alle coste nordafricane, dominando la scena europea e convogliando aria fredda sulla nostra penisola. Oggi avremo ancora una giornata di transizione, con tempo stabile e soleggiato ma con annuvolamenti progressivi dal pomeriggio. Il primo giorno del nuovo anno la perturbazione interesserà il nordovest italiano con precipitazioni diffuse, nevose su tutta la regione, con intensità generalmente debole o localmente moderata. Sabato atteso ancora maltempo, con quota delle nevicate in rialzo, mentre domenica è previsto un graduale miglioramento. “ si legge sul bollettino meteo di domenica 27 dicembre dell’Arpa Piemonte.

Come sopra riportato le precipitazioni sono previste a partire da domani, venerdì 1° gennaio come riassunto dal bollettino di vigilanza meteorologica: “Brusco peggioramento, con neve fino a bassa quota il 1 gennaio, in rialzo il 2 con transizione in pioggia su parte delle pianure. Fenomeni moderati o localmente forti sui rilievi meridionali e settentrionali.”

L’intensità prevista delle precipitazioni sarà tra debole e moderata su tutto l’Astigiano, come prevede il bollettino di vigilanza meteorologica visibile sotto nella foto.

bollettino_vigilanza meteo 31122020 arpa piemonte

bollettino_meteo 31122020 arpa piemonte

bollettino_allerta meteo 31122020 arpa piemonte