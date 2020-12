Cattedrale al completo per la messa di Natale celebrata dal vescovo Marco Prastaro, quest’anno spostata straordinariamente alle 20 per adeguarsi alle ben note norme anti Covid.

L'occupazione dei banchi, come da protocollo è al 50%.

"Siamo qui al termine di un anno difficile

– afferma il vescovo – ma con la certezza che Dio è con noi, Dio stanotte è venuto in mezzo a noi”.

Il vescovo ha anche messo una statetta di un’infermiera nel presepe, dono di Confartigianato a tutti i vescovi italiani.

“Tu, bambino piccolo e fragile, sei la luce in questo periodo di tristezza e lutto – dice Prastaro nell’omelia – tu sei con noi anche oggi, che siamo arrabbiati, stanchi e frustati. Ti sei con noi perché con noi è l’unico posto dove vuoi essere”.