Maltempo, trasporto ferroviario: numerosi i treni cancellati, attivato un call center per avere informazioni

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile è stato attivato il piano di emergenza per neve e gelo nelle regioni Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna con la conseguente rimodulazione del servizio ferroviario per oggi, lunedì 28 dicembre.

L’offerta ferroviaria regionale è confermata, ma con notevoli riduzioni sulle linee dove sono previste nevicate più abbondanti. E’ questo il caso del Piemonte dove sono ben 38 i treni cancellati.

Al momento i treni a lunga percorrenza non sono coinvolti.

Per avere maggiori informazioni è stato attivato il call center al numero 800 89 20 21

Clicca QUI per vedere l’elenco dei treni cancellati.