Lutto tra gli Anziani Fiat di Asti, è mancato Paolo Comito: il ricordo di chi lo ha conosciuto

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Paolo Cavaglià per l’amico Paolo Comito, presidente degli Anziani Fiat di Asti, recentemente scomparso.

Ciao Paolo, ciao presidente del Gruppo Interaziendale Asti, appartenente all’Associazione Seniores Anziani Fiat.

Siamo venuti in tanti, per salutarti e per lasciarti partire per il tuo ultimo viaggio, al termine del quale troverai i tuoi amici Anziani Fiat, Giuseppe Troia, Giuseppe Genta, Nuccio Bruno, Antonio Ortolan, nostro segretario, di Angelo Barbati e tanti altri che con loro hai trascorso momenti felici, hai cantato, hai goduto di suggestivi momenti conviviali caratterizzati da allegria e spensieratezza. Ci siamo conosciuti alla Weber, dove hai lavorato molti anni, e dopo il lavoro abbiamo giocato nella medesima squadra, la squadra impiegati nei tornei Weber. Sei stato un buon giocatore di calcio, nel ruolo di centroavanti, forte, combattivo e leale che tutti avrebbero voluto come compagno. Sei stato per molti anni il faro del Mazzola in seconda categoria con il presidente Farina ed hai partecipato ai molti tornei estivi, come quello di Portacomaro, Casale e Fubine dove sei stato anche capocannoniere.

Con le tue qualità potevi aspirare a giocare anche in categorie superiori. Sui campi eri sempre sorridente, veloce ad avventarti sul pallone come lo fu l’altro Paolo scomparso pochi giorni fa e caso strano Paolo Rossi ebbe anche lui un presidente di cognome Farina che lo portò al Lanerossi Vicenza. Ritirato dal lavoro, si dedicò con impegno e capacità all’organizzazione di viaggi che hanno coinvolto molti astigiani. Hai ricevuto da me il testimone del presidente nel 2007 e hai condotto questo gruppo in modo esemplare, incrementando in modo particolare i viaggi e le attività culturali tenute in sede.

Ciao Paolo. Grazie del tuo impegno per il Gruppo Interaziendale Asti.

Paolo Cavaglià