Luigi Florio è il nuovo presidente del Rotary Club Asti, rinnovato il consiglio direttivo

Martedì scorso, 1 dicembre, si è svolta l’Assemblea Elettiva del Rotary Club Asti per la nomina del Presidente A.R. 2022/2023 nonché per eleggere il consiglio Direttivo A.R. 2021/2022.

Neanche la pandemia legata al Covid-19 può fermare la ruota del Rotary, che deve girare assicurando la continuità al Club.

La riunione, tenutasi con modalità telematica tramite la piattaforma Zoom, ha acclamato Presidente per l’A.R. 2022/2023 l’Avv. Luigi Florio, socio del Club dal 2016. Inoltre è stato eletto il Consiglio Direttivo A.R. 2021/2022 del Presidente Incoming Rossella Maggiora.

Il Consiglio sarà composto come segue: Vice Presidente Maurizio Mela , Prefetto Alberto Bazzano , Segretario Giulia Gai , Tesoriere Giorgio Viel , Consiglieri: Antonio Borgia, Maura Dezani, Donatella Gnetti ed Elisabetta Moraglio.

Faranno parte del prossimo Consiglio Direttivo il Presidente in carica, Marco Stobbione (che a luglio 2021 diventerà Past President) e Luigi Florio (che a luglio 2021 diventerà Presidente

Incoming).

Il Club, impegnato in molti service sia sul territorio che all’estero, auspica di poter riprendere le proprie attività conviviali quanto prima, in modo da poter espletare le attività, seguendo

le linee dettate dal suo fondatore, Paul Harris.