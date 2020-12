Luci, fili rossi e poesie davanti ai nidi di Asti: così gli amministratori augurano buon Natale alle famiglie

In questo anno così complesso e fatto di tante difficoltà, è stato possibile mantenere un’apertura continuativa da settembre a oggi in tutti e sei i nidi d’infanzia di Asti.

Nelle riunioni di inizio anno, durante le quali sono state esposte alle famiglie le regole e i nuovi protocolli di intervento legati all’emergenza sanitaria, gli amministratori locali avevano esordito con la parola “pazienza” perché era così che si doveva ricominciare, con molta pazienza, date le regole e le restrizioni da attuare.

“Ma la parola pazienza può anche diventare luce – commentano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Elisa Pietragalla – Per i prossimi giorni di festività così anomali e particolari, ogni nido avrà un albero accesso o un filo di luci, per ricordare alle famiglie e ai nostri bimbi che ci siamo e siamo più che mai presenti; vorremmo ripartire con la stessa energia dopo la pausa natalizia”.

Oltre alle luci, alle cancellate dei nidi d’infanzia è stato appeso un filo rosso con l’intento di unire tutta la cittadinanza e portare un messaggio di nuova ri-nascita per tutti. “Ogni famiglia potrà attingere un pensiero da questo filo, oppure scegliere e portare piccoli doni o pensieri scritti, magari lasciare anche un augurio per condividere nuove energie luminose. Abbiamo scelto una filastrocca del grande maestro Gianni Rodari come principio guida del nostro intento, un pensiero che riassume splendidamente l’essenza del Natale – spiegano gli amministratori che concludono – Sindaco, assessora e tutto il personale dei nidi d’infanzia desiderano ringraziare le famiglie per la tenacia e la collaborazione con le quali hanno affrontato questi primi mesi, si è potuto dimostrare tutti insieme che è possibile proseguire in un intento quando l’obiettivo è condiviso. Auguriamo a tutte le famiglie dei nidi d’infanzia un Natale di luce”.