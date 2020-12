Lo Spazio Kor di Asti aderisce a “Jump for heritage”, la nuova iniziativa di Future for Religious Heritage. La rete, fondata e sostenuta all’interno del programma “Creative Europe” dell’Unione Europea, riunisce 150 enti, incluso Spazio Kor, da 38 paesi, attivi nella gestione e sensibilizzazione sui temi del Patrimonio Religioso senza distinzione di credo. Molti dei membri sono istituzioni, musei, università e centri di studio che si occupano sia di gestire importanti monumenti e di progettare politiche culturali relative al patrimonio religioso.

Spiegano gli organizzatori di FRH: “È innegabile che in questi tempi difficili, in cui il Covid-19 sta colpendo e mettendo a dura prova tutti noi, il nostro stile di vita e la nostra quotidianità abbiano subito diversi mutamenti: i luoghi e le attività correlati al nostro patrimonio culturale e religioso sono in una fase di stallo e molte attività sportive sono state vittime di un rallentamento nei propri processi produttivi. Tuttavia, è stato dimostrato che gli sport all’aria aperta, uniti ad una bella risata, hanno il potere di migliorare la salute di tutti noi, riducendo il livello di stress e combattendo la stanchezza mentale. In più, al giorno d’oggi, il mondo digitale offre diverse opportunità e soluzioni innovative a questi problemi ed è proprio per questo che noi di FRH stiamo avviando la campagna #JUMPFORHERITAGE con l’obiettivo di far dialogare lo sport con ambiti differenti quali il patrimonio religioso, la salute e il divertimento: l’obiettivo è quello di vivere e immortalare momenti di gioia di fronte alle bellezze del ricco patrimonio religioso che l’Europa offre. Grazie ad esse, infatti, abbiamo modo di conoscere e accorciare le distanze con la storia del nostro passato. Postate quindi la vostra storia di fronte a un edificio appartenente al patrimonio religioso. Create un momento di gioia unico e catturatelo in una foto: il “salto” per il patrimonio religioso è aperto a tutti! Ogni foto scattata che racchiude un momento di gioia è per noi estremamente importante e sarà la dimostrazione dell’importanza del patrimonio religioso europeo e dell’unione della comunità che vi si forma attorno. Entro il 15 marzo postate le foto di un vostro salto davanti a qualsiasi sito appartenente al patrimonio religioso europeo. Vi chiediamo di rispettare regole e regolamenti. Assicuratevi di indicare il luogo e il paese in cui avete effettuato la foto e, soprattutto, il motivo che vi ha spinti a questa scelta”.

Le foto fatte di fronte a Spazio Kor possono essere postate sui social, con l’hashtag #jumpforheritage, o inviate direttamente a jumpforheritage@frh-europe.org. In palio la partecipazione alla cerimonia di premiazione che si terrà a Barcellona il prossimo anno.

Nel 2018 Associazione CRAFT è stata invitata al convegno internazionale sul Futuro del Patrimonio Religioso, svoltosi nella sede UNESCO di Parigi, presentando l’esperienza di Spazio Kor e la rete #chiesecreative. Una rete di esperienze culturali dove l’arte e la creatività sono al centro di un processo di riuso del patrimonio religioso da parte delle comunità locali che si riconoscono in quel patrimonio. Sono numerosi i contatti intercorsi negli anni e le attività comuni organizzate, come la prima FRH Photowalk organizzata nel maggio 2018 ad Asti in contemporanea a Parigi e Middelburgh, e il workshop “Uso e gestione del patrimonio religioso” che si è tenuto allo Spazio Kor l’anno successivo.

Maggiori informazioni su www.spaziokor.it