Lo smartphone cambia la vita: oggi si fa tutto via telefono

Con le nuove tecnologie la nostra vita è cambiata, soprattutto se si fa riferimento all’arrivo degli smartphone, che hanno davvero rivoluzionato le nostre routine quotidiane. Grazie ai telefonini possiamo infatti fare di tutto, dallo shopping fino ad arrivare al gioco, passando ovviamente per l’informazione e per la cura delle nostre amicizie. Di fatto i telefoni sono diventati degli alleati inseparabili, e continuano ad aumentare l’importanza di questo ruolo, come fra l’altro provano gli esempi che scopriremo insieme in questo articolo.

La spesa su Internet

Per prima cosa, oggi abbiamo la possibilità di fare la spesa alimentare online, ad esempio sfruttando siti come EasyCoop, che ci consentono di ordinare tantissimi prodotti e di riceverli comodamente a casa. In secondo luogo, sono molte le categorie merceologiche disponibili in rete e ordinabili tramite lo smartphone. Basti ad esempio pensare agli e-commerce di elettronica, ma anche alle tante app nate proprio per lo shopping da mobile. In sintesi, le opzioni non mancano di certo.

Le ordinazioni di cibo a casa

Da un lato possiamo ordinare la spesa alimentare, ma dall’altro non sempre abbiamo voglia di cucinare e di dedicarci ai fornelli. Poco male, perché da telefonino possiamo anche ordinare i cibi già pronti, rivolgendoci a servizi oramai noti in tutto il mondo come JustEat. Basta infatti navigare il sito da cellulare, selezionare la nostra zona, scorrere le opzioni disponibili e scegliere un ristorante, una panineria, una pizzeria oppure le altre soluzioni presenti in lista. Dopo aver ordinato, non dovremo fare altro che attendere la consegna.

Le prenotazioni dei biglietti

Dagli aerei ai treni, oggi possiamo prenotare tutti i biglietti che desideriamo, semplicemente usando le applicazioni apposite. Per fare un esempio concreto, oramai sono in tanti (soprattutto i pendolari) che utilizzano quotidianamente l’app di Trenitalia, proprio perché facilita di molto la vita e permette di organizzarsi meglio con questa incombenza. Naturalmente da smartphone è possibile sfruttare anche i noti comparatori, che permettono di trovare la soluzione più economica rapidamente e senza difficoltà.

La visione dei film in streaming

Infine, grazie allo smartphone oggi possiamo goderci tutti i contenuti che vogliamo in streaming, usando ad esempio le app ufficiali di piattaforme come Netflix. Non mancano poi i siti web di streaming legali e gratuiti, anch’essi accessibili da telefonino. Ad ogni modo, ciò che conta è che abbiamo tantissime opzioni a nostra disposizione, dai film alle serie tv, passando per i cartoni animati, i reality show, i documentari e ovviamente lo sport.

In conclusione, oggi lo smartphone è sempre più importante e soprattutto non smette mai di stupire. È infatti probabile che il futuro riserverà tante altre sorprese, e che i telefonini ci permetteranno di fare molte altre cose.