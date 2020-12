L’invito dell’Asl di Asti: “A Natale regaliamoci la salute con una donazione al nostro Ospedale”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Asl di Asti.

In questi ultimi mesi, più che mai, la dimostrazione di affetto e solidarietà da parte della comunità, Enti, Aziende, Associazioni, privati cittadini, si è manifestata in tutta la sua forza di rete, consentendo all’Azienda sanitaria astigiana di arginare il contraccolpo dell’emergenza scoppiata lo scorso febbraio, non solo continuando a garantire le attività consuete, ma implementando i servizi necessari al contenimento della pandemia da CoVID-19

Anche oggi, sul sito istituzionale dell’Azienda, è possibile consultare le eventuali campagne di raccolta fondi attive accedendo allo spazio “Focus” in homepage, oppure donando denaro tramite bonifico bancario a favore di ASL AT, presso Cassa di Risparmio di Asti (IBAN: IT 74 M 06085 10316 0000000 07783).

Di recente, è stato segnalato un tentativo fraudolento di raccolta fondi a favore della Pediatria, pertanto, l’Azienda invita chiunque venisse contattato per eventuali donazioni in nome dell’Asl AT, a verificare se la campagna sia realmente in atto ed autorizzata e, in caso contrario, a segnalare il fatto all’Azienda stessa ed eventualmente alle Forze dell’Ordine.

Per informazioni: 0141/484433 (Terzo Settore e Umanizzazione); 0141/486551 (Comunicazione e URP).